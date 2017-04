Integrationsfonds meldet immer mehr Muslime in Österreich

© AP Photo/ Ronald Zak Dicke Luft in Österreich: Koalition streitet sich um 50 Flüchtlinge

Bisher schätzte das Innenministerium die Zahl der Muslime im Land auf 600.000. Durch weitere Migration, Geburten sowie Flüchtlinge aus dem Nahen Osten ist die Zahl nach Angaben des Integrationsfonds jedoch bereits um mehr als 100.000 gestiegen. Genaue Zahlen liegen allerdings nicht vor, weil die letzte Volkszählung, bei der die Religionszugehörigkeit erhoben wurde, 2001 stattfand. Damals gab es 346.000 Muslime in Österreich, so „Der Standard“.

Von den insgesamt knapp 8,8 Millionen in Österreich lebenden Menschen –In- und Ausländer gezählt – bleibt die römisch-katholische Kirche mit 5,16 Millionen Mitgliedern (also knapp 59 Prozent) weiterhin die stärkste Religionsgemeinschaft. Laut vorliegenden Schätzungen machen die Muslime dagegen nur noch rund acht Prozent der Bevölkerung aus. Aber auch die orthodoxen Christen zählen mit ihren verschiedenen Kirchen insgesamt nur etwa 500.000 Zugehörige. Die evangelischen Kirchen sollen 302.964 Mitglieder haben. Juden würden auf etwa 15.000 gezählt.

Trotz aller konfessioneller Unterschiede fällt das Osterfest in diesem Jahr für katholische, evangelische und orthodoxe Christen auf ein und denselben Termin, was selten der Fall ist. Im 20. Jahrhundert war es 26 Mal der Fall, im 21. Jahrhundert werden es 31 Mal sein, so die Onlineredaktion der ORF-Religionsabteilung.