Regisseurin von Snowden-Doku der Mitschuld an Tod von US-Soldat im Irak verdächtigt

Regisseurin und Oscar-Preisträgerin Laura Poitras klagt gegen USA

Poitras hatte 2004 in Bagdad ihren Dokumentarfilm „My Country, My Country“ über die Besetzung des Irak gedreht. Zur selben Zeit wurden US-Soldaten in der irakischen Hauptstadt von Militanten angegriffen, meldet die Agentur AP. Ein Soldat wurde dabei getötet, mehrere weitere wurden verletzt.

Unmittelbar vor dem Angriff wollen die Soldaten auf einem Dach eine Frau — vermutlich Poitras — mit einer Kamera gesehen haben. Nun steht die Regisseurin im Verdacht, von der Attacke gewusst, jedoch die Amerikaner absichtlich davor nicht gewarnt zu haben, um das Ganze filmen zu können.

Das Kommando des US-Heeres hat laut AP-Angaben nicht genug Fakten gefunden, um gegen Poitras Anklage erheben zu können. Das könnte sich aber ändern, wenn die Regisseurin selber ihre Schuld eingestehen sollte, hieß es. Poitras weist den Vorwurf entschieden zurück.