Putin besucht seinen früheren KGB-Chef in Dresden zu dessen 90. Geburtstag - FOTOs

Putin besuchte Matwejew zusammen mit seinen Arbeitskollegen aus DDR-Zeiten – Nikolai Tokarew, Chef des russischen Ölunternehmens Transneft, und Sergej Tschemezow, Chef des Technologiekonzerns Rostech – in seiner Wohnung in Moskauer Stadteil Schulebino.

Putin beglückwünschte seinen Ex-Vorgesetzten zum 90. Geburtstag und zum kommenden Tag des Sieges. Dabei erhob er sein Glas auf das Wohl des Jubilars.

Des Weiteren schenkte der russische Staatschef dem Jubilar eine Armbanduhruhr und ein Exemplar der russischen Zeitung „Prawda“ mit dem Druckdatum 1927 – dem Geburtsjahr von Matwejew.

Von 1985 bis 1990 leistete Putin seinen Dienst in der Residentur der sowjetischen Auslandsaufklärung in der DDR. In Dresden arbeitete er unter dem Deckmantel des Leiters des Dresdner Hauses der Freundschaft UdSSR-DDR.