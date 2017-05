Rennradrennen in Italien: Playboy-Model sorgt fast für Massenunfall - VIDEO

Demnach soll die Britin kurz vor dem Ziel die Rennstrecke betreten haben, um für ein Video zu posieren. Dies hätte jedoch schlecht enden können: Die Sportler sind zentimeternah an ihr vorbeigerast.



Das Giro d'Italia-Rennen hat am 5. Mai in Alghero in Sardinien begonnen und wird am 28. Mai in Mailand enden. An dem Rennen nehmen 195 Profi-Fahrer teil.

Cette playmate de Playboy a fait exactement ce qu'il ne faut pas faire pendant le Tour d'Italie https://t.co/kWJnrfP1TS — April Summers (@april_summerz) 8 мая 2017 г.