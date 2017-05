Erklärtes Ziel des „Unsterblichen Regiments“ ist es, das Andenken an die Kriegsopfer und Veteranen wachzuhalten. Der Gedenkmarsch fand erstmals 2012 im sibirischen Tomsk statt. Im vergangenen Jahr nahm Präsident Wladimir Putin an der gleichnamigen Aktion in Moskau teil, und zwar mit dem Portrait seines Vaters.