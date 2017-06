Ein Mann wurde auf dem österreichischen Nova Rock Festival in Nickelsdorf an den Pranger gestellt. Er zog eine Schubkarre hinter sich her und wurde von einer Schar Schaulustiger begleitet. Auf dem Pranger stand die Nazi-Parole „Arbeit macht frei“, die auf den Toren von mehreren Konzentrationslagern des NS-Regimes angebracht war.

Der Vorfall wurde publik, nachdem ein Nutzer am Dienstag ein Foto davon auf Twitter hochlud:

#Österreich 2017: Besoffene ziehen übers Gelände von @NovaRock_at. Einer steckt in einem Pranger, darauf steht: Arbeit macht Frei! =) pic.twitter.com/ieuTqBVj2t — Bart von Laffert (@BartVola) June 20, 2017

Die österreichische Polizei reagierte prompt und leitete am selben Tag noch Ermittlungen ein. Helmut Greiner, Sprecher der Landespolizeidirektion Burgenland, sagt zum aktuellen Stand, dass über die Täter bislang nichts bekannt sei und der Verdacht eines Verstoßes nach dem Verbotsgesetz vorliege.

Als Mitarbeiter des Nova Rock Festivals lehnen ich und alle involvierten Personen der Veranstaltung eine solche Vorgangsweise aufs aller Schärfste ab.

Gerold Haubner von Barracuda Musik – Organisator von Nova Rock – schreibt zu dem Vorfall:

„Wir bedauern sehr, dass es zu einer solchen Aktion gekommen ist und werden in Zukunft unsere Sicherheitsleute um noch größere Aufmerksamkeit bitten, um solche unglaublichen Vorfälle zu verhindern.“

Rechtliche Schritte gegen die Menschen auf dem Foto lasse man prüfen.

Beim Nova Rock Festival war es auch 2015 zu einem ähnlichen Vorfall gekommen. Damals war eine Reichsfahne über einem der aufgeschlagenen Zelte gesichtet worden.