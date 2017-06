„Beleidigend für Weltgemeinschaft“ - Athen empört über Islamgebet in Hagia Sophia

© AFP 2017/ Sergei Supinsky Ukraine: Nationalisten-Miliz besetzt orthodoxe Kirche

Die religiöse Veranstaltung fand in Anwesenheit des Direktors für Religionsfragen der türkischen Regierung statt und wurde live vom staatlichen Fernsehsender TRT-Diyanet übertragen.

Dieses Ereignis löste eine heftige Reaktion im griechischen Außenministerium aus, das gegen die „religiöse Nutzung“ der Hagia Sophia auftritt.

In einer Erklärung des Ministeriums wird unterstrichen, dass die Hagia Sophia als Weltkulturerbe der UNESCO gilt und der Versuch, das Gotteshaus in eine Moschee zu verwandeln, beleidigend für die Weltgemeinschaft sei.

Das Ministerium wertet dieses Ereignis als „eine inakzeptable Herausforderung an die religiösen Gefühle der Christen in der ganzen Welt und an diejenigen, die das Erbe der Menschheit verehren“.

Die Hagia Sophia ist eine ehemalige byzantinische Kirche, die später eine Moschee wurde und heute als Museum („Hagia-Sophia-Moschee-Museum“) genutzt wird.