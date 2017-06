Brüssel: Prinzessinnen aus VAE erniedrigen Diener und kommen vor Gericht

Im Zeitraum von 2007 bis 2008 mieteten die Prinzessinnen laut dem belgischen Fernsehsender RTL ein ganzes Stockwerk im Brüsseler Luxus-Hotel „Conrad“. Dort dienten ihnen demnach 23 Frauen verschiedener Nationalitäten, die in den Räumen der Prinzessinnen auf dem Boden schliefen, rund um die Uhr bereit sein mussten, Aufträge entgegen zu nehmen, und Reste essen mussten.

Das Gericht habe sich entschieden, dass der Umgang mit den Dienstmädchen wie mit Sklavinnen gegen das soziale Recht Belgiens verstoße. Es verurteilte Sheikha Hamda al-Nahyan und ihre Töchter in absentia zu 15 Monaten Bewährungsstrafe sowie zu einer Geldstrafe in der Höhe von insgesamt 165.000 Euro, so der Sender.