Bundesweit beliebtestes Reiseziel der Russen

30 Prozent aller Russen hätten im vergangenen Jahr bei Deutschlandreisen Bayern als Reiseziel bevorzugt, teilte die DZT-Marketingleiterin Alla Belikova, auf einer Pressekonferenz in Moskau mit.

Jeder fünfte Russe besuchte die deutsche Hauptsstadt, 12,5 Prozent fuhren nach Nordrhein-Westfalen. Als Gründe für die Reise wurden vor allem der Besuch von Freunden und Verwandten sowie Geschäftsreisen genannt. Tourismus ist dabei nur auf den dritten Platz gekommen. Im Oktober hatten sich besonders viele Russen nach München begeben.

Dabei scheint die Beliebtheit Deutschlands als Reiseziel auch in diesem Jahr einen Anstieg zu verzeichnen. Die Zahl der Visumanträge nach Deutschland ist nach Angaben der deutschen Botschaft in Moskau in diesem Jahr bereits um 20 Prozent gewachsen.