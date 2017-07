Journalisten im Visier - Was weiß das Bundeskriminalamt?

Beim G20-Gipfel hatte das Bundespresseamt in Absprache mit dem BKA 32 Journalisten nachträglich die Akkreditierung entzogen, weil "zusätzliche sicherheitsrelevante Erkenntnisse" aufgetaucht seien. Der Deutsche Journalistenbund reagierte noch am Gipfelwochenende empört, so auch der DJV-Bundesvorsitzende Frank Überall:

„Journalisten sind Berichterstatter und nicht Krawallmacher. Das sind völlig willkürliche Entscheidungen, die unverzüglich revidiert werden müssen.“

© Sputnik/ Alex Pacikow G20 in Hamburg: Akkreditierungen von 32 Journalisten aus Sicherheitsbedenken entzogen

Da alle betroffenen Journalisten aber schon vorher eine intensive Sicherheitsüberprüfung durch das BKA durchlaufen hatten, besteht der Verdacht, dass die neuen Hinweise aus dem Ausland kamen — vor allem aus der Türkei. Denn auffallend viele der ausgeschlossenen Berichterstatter hatten häufig aus dem türkischen Kurdengebiet berichtet und waren dabei auch mit türkischen Behörden in Konflikt geraten. In einem öffentlichen Brief fordert der DJV nun Aufklärung:

„Was ist unter „Sicherheitsbedenken“ zu verstehen? Warum wurden die Journalisten zunächst akkreditiert, dann aber ausgeschlossen, als die Krawalle begannen? Wir erwarten Ihre Antworten so schnell wie möglich.“

Diesem brisanten Verdacht der Einflussnahme fremder Geheimdienste trat wenig später Regierungssprecher Steffen Seibert kategorisch entgegen. Die Sicherheitsbedenken gegen 32 Medienvertreter resultierten ausschließlich aus eigenen Erkenntnissen deutscher Behörden. In einer Pressemitteilung widerspricht das BKA nun aber dieser Erklärung:

„Für einige Journalisten lagen zum Zeitpunkt der Akkreditierung Staatsschutzerkenntnisse ausschließlich deutscher Sicherheitsbehörden vor. Die nachträgliche Aberkennung hat sich durch gewichtige zusätzliche Erkenntnisse und die Gesamtbeurteilung der aktuellen Entwicklungen ergeben.“

Auffällig ist, dass das BKA an genau dieser Stelle den entscheidenden Hinweis darauf vermeidet, dass die neuen "gewichtigen Erkenntnisse" ausschließlich von deutschen Sicherheitsbehörden kommen. SPD und Opposition wollen nun nachhaken, woher die Zusatzinformationen des Bundeskriminalamts stammten. Der Europapolitische Sprecher der Linksfraktion im Bundestag, Andrej Hunko nennt das Ganze einen ungeheuerlichen Vorgang:

„Das muss jetzt aufgeklärt werden, was dahinter steckt, wie Journalisten auf diese Liste gelangt sind und ob da auch jemand wie zum Beispiel Erdogan Einfluss nehmen konnte. Das ist in der Tat ein großer Skandal und muss aufgeklärt werden.“

Dabei wissen bis heute nicht einmal die betroffenen Journalisten selbst, warum sie plötzlich zum Sicherheitsrisiko erklärt wurden. Zu den genauen Hintergründen schweigen BKA und Bundesregierung weiterhin.

Marcel Joppa