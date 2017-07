Jeder fünfte Deutsche will Dexit – Umfrage

Laut der jüngsten Umfrage wünscht sich in jedem dritten Bundesland wenigstens ein Fünftel der Bevölkerung einen Austritt aus dem Bundesstaat.

Demnach sind solche Unabhängigkeitsphantasien nicht nur in Bayern zu finden, wo knapp ein Drittel aller Menschen für eine Eigenständigkeit ihres Landes plädieren. Im Saarland und in Thüringen sind 22 Prozent der Menschen dieser Auffassung. In Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern haben 21 Prozent für die Unabhängigkeit gestimmt. In Sachsen-Anhalt ist mit 20 Prozent Zustimmung immerhin noch jeder Fünfte für die Trennung von Deutschland.

2016 hatte die Initiative „Freiheit für Bayern“ eine Verfassungsbeschwerde eingereicht, um eine Volkabstimmung über den Austritt des Bundeslandes aus Deutschland durchzusetzen.

Das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe hatte entschieden, dass die Länder nicht „Herren des Grundgesetzes“ seien und die einzelnen Länder nicht über einen Austritt aus der Bundesrepublik Deutschland entscheiden könnten.