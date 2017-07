Alpengletscher gibt Eismumien von Ehegatten nach 75 Jahren frei

Laut ihrer 79-jähriger Tochter Marceline Udry-Dumoulin war ihr Vater ein Schuhmacher und ihre Mutter eine Lehrerin. Sie sollten am 15 August 1942 über eine Bergstraße in den Kanton Bern gegangen sein und sollten am gleichen Abend zurückkehren. Doch sie verschwanden. Die Suchaktion dauerte zweieinhalb Monate, war aber erfolglos.

„Ich kann mich an meine Tante erinnern – sie nahm mich auf den Arm und weinte. Meine fünf Brüder und eine Schwester gingen in unterschiedliche Familien“, erzählte Udry-Dumoulin.

Wenn ihre Eltern beigesetzt werden, werde die Frau nicht Schwarz, sondern Weiß als Symbol der Hoffnung tragen.