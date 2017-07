Bundeswehr unter Top drei der Traumarbeitgeber der deutschen Schüler

Was haben die Polizei, Adidas und die Bundeswehr gemeinsam? Sie zählen unter deutschen Schülern zu den drei beliebtesten Arbeitgebern. Das berichtet am Samstag die Zeitung „Welt“ unter Berufung auf eine ihr vorliegende, repräsentative Umfrage des Trendence-Instituts unter 21.000 Schülern in Deutschland.