Pokémon-Go-Event in Chicago wird zum Mega-Flopp – VIDEO

In Chicago hat am Samstag eine riesige Party zum einjährigen Jubiläum des populären Smartphone-Spiels Pokémon Go stattgefunden. Tausende Fans haben sich in der US-Stadt versammelt, um seltene Cartoon-Figuren einzufangen. Ihnen wurde Medienberichten zufolge jedoch ein Strich durch die Rechnung gemacht. Die Organisatoren versprachen Entschädigungen.