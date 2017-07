Live-Blog der "Freundschaftsfahrt 2017"

Mit einem "Musik Friedens Festival" wurden am 23. Juli die 347 Teilnehmer der „Freundschaftsfahrt 2017“ in Berlin verabschiedet. Vom Brandenburger Tor aus machen sie sich auf den Weg nach Moskau, um für Völkerverständigung zu werben. Sputnik wird drei Wochen lang aus den 45 Städten der Druschba-Tour berichten.





24. Juli 2017

Die Teilnehmer der "Druschba-Freundschaftsfahrt 2017" sind in Russland angekommen, seien von den Bikern der russischen "Nachtwölfe" in Empfang genommen und bis nach Kaliningrad, zu der Empfangsveranstaltung, eskortiert worden, berichtet einer der Teilnehmer, Christian Reibeholz in einem Facebookbeitrag: "Dort haben wir gefeiert und sehr gut gegessen. Die Gastfreundlichkeit und Hilfsbereitschaft war wirklich beispielhaft".

Teilnehmer der "Freundschaftsfahrt 2017" an der Grenze zu Kaliningrad

23. Juli 2017

Ein neuer Beitrag mit Kommentaren der Teilnehmer, mit Bildern und Impressionen zum Start der Freundschaftsfahrt 2017 am Sonntag steht zur Verfügung:

23.Juli 2017

Um 16:30 Uhr startete am Sonntag die Freundschaftsfahrt 2017 von Berlin nach Moskau und zurück. Sputnik war dabei.

"Druschba", die Friedensinitiative hat es 2016 bereits vorgemacht, wie man Völkerverständigung und den Wunsch nach Freundschaft & Frieden zwischen den Bevölkerungen voranbringen kann. Sie sind einfach nach Russland gefahren und haben auf dem Weg dorthin und Vor-Ort mit Menschen, Organisationen und neuen Freunden getroffen. Sie haben gemeinsame Höhepunkte erlebt, das Land erkundet. Dabei entstand ein ziviler und kultureller Austausch und ein gegenseitiges Verständnis für die Bedürfnisse und auch Betrachtungsweisen der neuen Freunde.

Ein Rück- und Überblick: