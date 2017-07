Videoüberwachung: Helmut Kohls Witwe verschärft Sicherheitsmaßnahmen am Grab

Die Witwe von Altkanzler Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, hat die Sicherheitsvorkehrungen um Kohls Grab verschärft. Neben der Rund-um-die-Uhr-Bewachung durch einen privaten Sicherheitsdienst will sie laut dpa eine Videoüberwachung installieren lassen.

© Sputnik/ Alexej Witwizki Wieso Helmut Kohls Sohn bei seiner Beerdigung fehlte

Auf Anweisung von Maike Kohl-Richter sei ein Schild am Grab platziert worden, das auf eine Videoüberwachung hinweist.

Allerdings werden laut der Stadt Speyer keine Besucher von Park und Grabanlage gefilmt. „Die Kamera- und Objektiveinstellung wird so erfolgen, dass nur Personen, die sich unzulässig hinter dem Zaun auf der Grabstätte aufhalten, von der Videoüberwachung betroffen sind“, hieß es in einer schriftlichen Mitteilung.

Trotz des Schildes seien am Grab bislang keine Kameras positioniert worden. „Die Videoüberwachung findet noch nicht statt“, erklärt eine Sprecherin des Rathauses in Speyer auf Nachfrage des Nachrichtenportals Bunte.de. Wann genau diese installiert werden, sei bislang nicht bekannt.

Das sei aber nicht die einzige Sicherheitsvorkehrung: Vor wenigen Tagen wurde zudem ein grüner Gitterzaun aus Metall aufgestellt, um das Grab zum städtischen Adenauer-Park abzugrenzen.

Zuvor soll Kohls Witwe bereits einen privaten Sicherheitsdienst damit beauftragt haben, das Grab zu bewachen. Die Stadt hatte den Vertrag mit dem Dienst nicht noch einmal verlängert.

Helmut Kohl, Ex-Bundeskanzler Deutschlands (1982-1998) war am 16. Juni in seinem Haus in Ludwigshafen gestorben. Er war 87 Jahre alt. Er wurde „Vater der Wiedervereinigung Deutschlands“ und „Kanzler der Einheit“ genannt. Kohl war einer der einflussreichsten deutschen und europäischen Politiker, einer der Architekten des vereinten Europa nach dem Ende des Kalten Krieges. Die Wiedervereinigung von West- und Ostdeutschland wird als historisches Verdienst von Kohl betrachtet.