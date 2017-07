Staatsdienst statt Skandalbranche: Das ist der Top-Arbeitgeber deutscher Schüler

Wo würdest du am liebsten arbeiten? Dies hat das Marktforschungsunternehmen Trendence über 20.000 Schülerinnen und Schüler in Deutschland gefragt. Das Ergebnis der Studie: Die Generation Z setzt bei der Berufswahl offenbar voll auf Sicherheit und Action.

Staatsdienst ist bei der Jugend in Deutschland erstmals in. An den Schreibtisch wollen die Schulabsolventen aber nicht – sondern dorthin, wo es schon mal brenzlig werden kann.

© AFP 2017/ Christof Stache Bundeswehr unter Top drei der Traumarbeitgeber der deutschen Schüler

Der Traumarbeitgeber der Gen Z ist die Polizei, wie aus dem aktuellen Schülerbarometer von Trendence hervorgeht. 15,5 Prozent der Befragten gaben an, dass sie am liebsten dort ins Berufsleben einsteigen würden. Damit liegt die Behörde wie im Vorjahr auch auf dem ersten Platz. Gegenüber dem Vorjahr verbessert hat sich die Bundeswehr: 12 Prozent der Umfrageteilnehmer wünschen sich die deutsche Armee als Arbeitgeber.

Zusammengerechnet ergibt sich: Knapp 30 Prozent der Schülerinnen und Schüler in Deutschland würden am liebsten im Staatsdienst arbeiten. Der öffentliche Dienst ist damit erstmals der beliebteste Sektor für eine Karriere und löst somit die Autoindustrie als Traumarbeitgeber ab – woran die zahlreichen Skandale der deutschen Autobauer nicht unbeteiligt sein dürften.

Für die Studie wurden mehr als 20.000 Schülerinnen und Schüler der Klassen 8 bis 13 an Allgemein- und berufsbildenden Schulen in Deutschland von Januar bis Juni dieses Jahres repräsentativ befragt.