Russische Firmen mit Gemeinschaftsstand erstmals auf Messe Kind + Jugend in Köln

Die Messe Kind + Jugend findet seit 1960 statt und ist der Haupttreffpunkt von Fachleuten aus der ganzen Welt, die in der Kinderwarenindustrie tätig sind. Zur Messe werden knapp 20 000 Besucher erwartet — die meisten davon sind Groß- und Einzelhändler von Kinderwaren, Einkaufsvereinigungen, Modellagenturen, Designer, Repräsentanten von Warenhäusern, Hebammenzentren und Kindergärten.

Der russische Gemeinschaftsstand mit einer Gesamtfläche von mehr als 100 Quadratmetern ist in der Halle 4.1 des Messegeländes zu finden. Unter den Ausstellern des russischen Gemeinschaftsstandes befinden sich führende Firmen des russischen Kinderwarenmarktes: LLC Avalon Production (Republik Tatarstan), Scientific Entertainments, Ltd (Moskau), Rosmetal LLC (Samara), ROXY LCC (St.-Petersburg), Edelveis, TH LLC (Moskau), Zolotoy gus, TM LLС (Gebiet Moskau), Industriegesellschaft von Wotkinsk (Republik Udmurtien), IQ School form LLC (Moskau), Torgovyi Dom HIZ LLC (Gebiet Moskau), Association of manufactures of children`s car seats "PRIORITY" (Rjasan).

Die Exposition wurde von EXPOCENTRE zusammen mit dem Russischen Exportzentrum organisiert.