Fitness-Studio will Migranten nicht trainieren lassen - Netz hetzt gegen "Ossis"

Ein Fitness-Studio in Güstrow (Mecklenburg-Vorpommern) hat angekündigt, es würden „keine Mitbürger mit Migrationshintergrund mehr aufgenommen“. Dafür erntet es einen Mega-Shitstorm in den sozialen Medien.

Auf Aufnahmen, die jetzt im Internet kursieren, ist ein handschriftlicher Aushang des Studios zu sehen. Darauf wird mitgeteilt, „Mitbürger mit Migrationshintergund“ dürften aufgrund „jüngster Ereignisse“ ab sofort nicht mehr in dem Studio trainieren. Kurz zuvor waren in Mecklenburg-Vorpommern mehrere islamistische Terrorverdächtige festgenommen worden.

Ein Fitnesscenter in #Güstrow.

Heute.

Wenn das kein Fake ist, dann ist es abscheulich, krank und verachtenswert.#Rassismus pur. pic.twitter.com/aVkSvZwieE — Oliver v Dobrowolski (@vonDobrowolski) 26 июля 2017 г.

Der Aushang löste sogleich Empörung aus. Eine beachtliche Anzahl von Usern im Internet rief dazu auf, restriktive, teils mit dem Gesetz nicht vereinbare Maßnahmen gegen das Studio zu ergreifen. Andere meinten jedoch, dass es bei der Diskussion mancherorts zu Ostdeutschen-Bashing gekommen sei.

Wenig später nahm dann das Unternehmen, zu dem das Güstrower Fitness-Studio gehört, Stellung zu dem umstrittenen Statement ihrer Mitarbeiter: Der an die Öffentlichkeit gelangte Inhalt entspreche nicht der Philosophie des Fitnesscenters. Das Unternehmen entschuldige sich dafür und distanziere sich von solchen Äußerungen.

In der Unternehmenszentrale in Hannover hieß es, berichtet das Magazin „Stern“ in seiner Onlineausgabe, bei dem Aushang handele es sich um den „deutlich misslungenen Versuch, erschrockene und verängstigte Mitglieder zu beruhigen“.