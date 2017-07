Berlin: Hartz-IV-Empfänger entdeckt Goldschatz – und bringt ihn zur Polizei

Ein Hartz-IV-Empfänger aus Berlin hat unter einem Baum vor einer Sparkassen-Filiale eine herrenlose Aktentasche mit wahren Schätzen gefunden. Wie die „Bild“-Zeitung berichtet, machte sich der 56-Jährige damit umgehend auf den Weg zur Polizei. Ehrlichkeit währt eben am längsten.

In der Tasche sollen sich 1100 Gramm Feingold in Barren, acht historische Silbermünzen und 3500 Euro in bar befunden haben. Der Gesamtwert liege bei knapp 44.000 Euro, heißt es.

​Wie die „Bild“ schreibt, hat sich der Mann, der seit einem Arbeitsunfall vor 13 Jahren 60 Prozent schwerbehindert ist, die Tasche geschnappt und ist damit umgehend zur Polizei gegangen. Diese soll den rechtmäßigen Besitzer schnell ausfindig gemacht haben.