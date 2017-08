Portugal: Leichtflugzeug tötet zwei Badegäste am Strand

Bei der Notlandung eines Kleinflugzeuges in der Nähe der portugiesischen Hauptstadt Lissabon sind am Mittwoch zwei Strandbesucher getötet worden. Die Nachrichtenagentur AFP berichtet, ein 56-jähriger Mann und ein acht Jahre altes Mädchen seien ums Leben gekommen.

Das Unglück ereignete sich am Strand von Sao Joao da Caparica in der Nähe von Lissabon, während sich zahlreiche Menschen mitten in der Urlaubssaison am Ufer sonnten, teilt Spiegel Online mit.

Die beiden Insassen des Leichtflugzeuges vom Typ Cessna 152 seien unverletzt geblieben und von der Polizei vernommen worden, so die Zeitung "Público".