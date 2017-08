Russlanddeutsche kehren CDU den Rücken: Interessengemeinschaft in AfD gegründet

Russlanddeutsche aus mehreren Bundesländern haben am Wochenende in Pforzheim (Baden-Württemberg) die deutschlandweite „Interessengemeinschaft der Russlanddeutschen in der AfD“ gegründet. Nach der „Sozialdemokratisierung“ der CDU unter Angela Merkel fühlt sich diese Landsmannschaft nach eigenen Angaben nicht mehr durch die Union vertreten.