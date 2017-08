Uno fordert von Kiew: Diskriminierung von Donbass-Bewohnern stoppen

© AFP 2017/ Genya Savilov Ukrainische Armee während Konflikts im Donbass erstarkt – Poroschenko

Die internationalen Beobachter forderten unter anderem, die Sozialleistungen an alle ukrainischen Bürger, unabhängig von deren Wohnort auszuzahlen.

Im UNHCR arbeite man zudem am Schutz der Rechte von deportierten Personen zum Zugang zu allen Regierungsdienstleistungen und staatlichen Auszahlungen. In erster Linie sollten Renten und Sozialleistungen nicht mehr an den Wohnort gebunden sein.

Derzeit weigert sich die Regierung in Kiew, Renten und Sozialleistungen an die ukrainischen Bürger auszuzahlen, die in den Regionen von Donezk und Lugansk leben.