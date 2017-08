Kritiker nennen beste Komödie der Filmgeschichte

Zur besten Komödie wurde der unbestrittene Klassiker „Some Like It Hot“ („Manche mögen’s heiß“) aus dem Jahr 1959 gekürt. Auf Platz zwei kam Stanley Kubricks „Dr. Seltsam oder wie ich die Bombe lieben lernte“ (1964).

Darauf folgen „Annie Hall“ („Der Stadtneurotiker“) aus dem Jahr 1977, „Und täglich grüßt das Murmeltier“ (1993) und „Die Marx Brothers im Krieg“ (1933).

In die Top-Zehn schafften es auch die Filme „Life of Brian“ (Terry Jones, 1979), „Airplane!“ (Jim Abrahams, David Zucker und Jerry Zucker, 1980), „Playtime“ (Jacques Tati, 1967), „This Is Spinal Tap” (Rob Reiner, 1984), „The General“ (Clyde Bruckman und Buster Keaton, 1926).