Erstaunliche Resultate bei Studie zu Toleranz in Deutschland

Die Studienteilnehmer wurden unter anderem gefragt, welche Personengruppen nach ihrer Ansicht zum „Wir“ dazugehören.

„Es sind Zahlen, die eher aus den Hochzeiten der ‚Willkommenskultur‘ 2015 zu stammen scheinen als aus dem Spätsommer 2017“, schreibt die „Zeit“.

Demnach sind 82 Prozent der Befragten der Ansicht, dass Menschen anderer Religionen zum „Wir“ dazugehören. 80 Prozent vertreten diese Ansicht in Bezug auf Homosexuelle und 73 Prozent in Bezug auf Menschen mit einem ganz anderen Lebensstil.

Ausländer bzw. Migranten zählen laut 72 Prozent der Studienteilnehmer (respektive 25 Prozent) zum „Wir“, Flüchtlinge knapp dahinter laut 71 Prozent (respektive 26 Prozent). Menschen mit anderer politischen Einstellung, mit der die Befragten nicht einverstanden sind, gehören für nur 62 Prozent zum „Wir“ dazu.

Darüber hinaus wurden die Umfrageteilnehmer nach ihrer Zustimmung zu Aussagen des kosmopolitischen Liberalismus befragt. So haben 52 Prozent beigepflichtet, dass es ohne Freihandel und internationale Zusammenarbeit keinen Wohlstand und Frieden gebe. 38 Prozent gaben zudem an, sich selbst eher als Europäer denn als Deutscher zu sehen. 35 Prozent vertraten die Ansicht, dass die Einwanderung von Menschen aus anderen Kulturen das Zusammenleben in Deutschland bereichere.

Laut der Zeitung hat infas im Juni im Rahmen der Umfrage 1.501 Bürger befragt.