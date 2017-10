Geplante Anschläge in dicht besiedelten New-York's Vierteln - Tätern droht lebenslang

Die US-Behörden haben drei Personen einer Verschwörung zum Verüben von Terroranschlägen in New York beschuldigt, teilte das US-Justizministerium mit.

Bei den Betreffenden handelt es sich um den 19-jährigen Kanadier Abdulrahman El Bahnasawy, der Material zum Bombenbau beschafft und einen Raum unweit von New York gemietet haben soll. Er wurde bei seiner Einreise in die USA im Mai 2016 festgenommen. Weiter um den in Pakistan lebenden US-Bürger Talha Haroon, auch 19 Jahre alt. Der 37-jährige Russell Salic von den Philippinen soll Geld für das Vorhaben gegeben haben.

„Diese drei Personen haben mit Hilfe von Messaging-Diensten mit Internetanschluss kommuniziert und Sprengstoffanschläge sowie Schießereien in dicht bevölkerten Bezirken New Yorks während des islamischen Fastenmonats Ramadan 2016 in Namen des IS geplant“, hieß es aus dem Ministerium.

Potenzielle Ziele waren der Times Square und die U-Bahn. Haroon habe in Pakistan Experten im Bereich von Sprengstoffeinsatz getroffen und sollte den Angaben zufolge erst kurz vor den geplanten Anschlägen in die USA einreisen. Er wurde im September 2016 in Pakistan festgenommen, die USA hoffen auf seine baldige Auslieferung. Salic wurde im April auf den Philippinen festgenommen und wartet ebenfalls auf seine Auslieferung. Den Angeklagten droht eine lebenslange Haftstrafe.