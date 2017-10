GIA-Chef: "Deutsche und Russen sind immun gegen Krieg"

Die Gallup International Association (GIA) hatte in 14 Ländern eine Blitzumfrage zum Nordkorea-Konflikt durchgeführt. Insgesamt 17.107 Personen wurden gefragt, ob sie eine diplomatische oder eine militärische Lösung befürworten würden.

Die Ergebnisse wurden in der vergangenen Woche – am Tag der Bekanntgabe des Friedensnobelpreises – veröffentlicht. In allen 14 Ländern lehnte die Mehrheit der Befragten eine militärische Option eindeutig ab.

Am friedlichsten zeigten sich jedoch Russland und Deutschland. Dort sprachen sich 96 bzw. 92 Prozent der Befragten für eine diplomatische Lösung aus.

Russland und Deutschland haben im Zweiten Weltkrieg ja die größten Opferzahlen davongetragen, kommentierte GIA-Chef Stoychev in einem Gespräch mit Sputnik das Umfrageergebnis. „Diese beiden Nationen haben eine Immunität gegen Krieg.“

Der Friedensnobelpreis 2017 ist an die internationale Kampagne zur atomaren Abrüstung (Ican) gegangen.