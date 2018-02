US-Denker Taleb spricht über „Putinisten“ und „intellektuelle Idioten“ im Abendland

Massenmedien würden zunehmend als Übel wahrgenommen, denn sie ließen die Menschen „in zwei verschiedenen Welten leben“, sagte Taleb, der mit seinem Buch „Der Schwarze Schwan" 2007 einen Bestseller gelandet hatte, in einem Interview mit der russischen Zeitung RBC.

Was bei BILD ausgeblendet und verschwiegen wird

„Zum Beispiel ist fast alles, was CNN zum Syrien-Konflikt berichtet, Lüge. Ich bekam das selber zu spüren, als ich in Aleppo war: Mit meinen eigenen Augen sah ich ein Bild und in den Nachrichten ein völlig anderes. Wer log eher: meine Augen oder der Fernseher?“



Unter den westlichen Journalisten habe sich eine „intellektuelle Monokultur“ herausgebildet, so Taleb, Professor an der New York University.

Wer die Wahrheit zeigen wolle, werde „als Putinist abgestempelt“ und aus den wichtigsten amerikanischen Fernsehkanälen verbannt. Das sei eine Art „Inquisition der Moderne“: Menschen würden abgestraft, wenn ihre Meinung von der offiziellen Darstellung abweiche.

„Der Verlust des Kontakts zur Realität ist die schlimmste Pathologie unserer Zeit“, sagte Taleb. Anfällig seien vor allem Intellektuelle. „Denn gebildete Leute informieren sich nicht unmittelbar aus der Umwelt, sondern von anderen Leuten — aus Zeitschriften, sozialen Netzwerken.“

Deshalb seien es — entgegen des verbreiteten Stereotyps — nicht die Rednecks, sondern gerade gebildete Menschen, die sich von medialen Bildern gern manipulieren ließen, so Taleb weiter. Er selbst nenne solche Zuschauer „intellektuelle Idioten.“