Europa: Human Rights Watch warnt vor baldigem Tod von Tausenden Flüchtlingen – Medien

Eine Reihe von humanitären Organisationen hat vor katastrophalen Bedingungen in Flüchtlingslagern auf einigen griechischen Inseln gewarnt, in deren Folge Tausende Flüchtlinge sterben könnten, berichtet die Nachrichtenagentur Reuters.

Demnach sind laut Jana Frey, einer Vertreterin von Human Rights Watch, die Bedingungen auf den Inseln katastrophal.

Das Leben der Flüchtlinge sei nicht nur durch das zunehmend schlechte Wetter, sondern auch durch die Überbevölkerung in den Aufnahmelagern in Gefahr.

"Es ist ein Rennen gegen die Zeit. In diesem Winter werden wieder Menschen sterben, wenn man ihnen nicht erlaubt, in Massen und einzeln auf den Kontinentalteil des Landes überzusiedeln“, sagte sie als Leiterin des International Rescue Committee (IRC) in Griechenland.

Es sei mit nichts zu erklären, diese Menschen unter solchen Bedingungen weiter auf den Inseln festzuhalten, so Frey.

In den Aufnahmelagern auf den griechischen Inseln gab es bereits mehrfach tödliche Vorfälle. Ende November 2016 explodierte auf der Insel Lesbos ein Gasballon. Eine ältere Frau und ein Kind starben. Bei danach ausgebrochenen Unruhen zündeten die Migranten ihr Lager an.