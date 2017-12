Maskierte blockieren Fernsehsender in Kiew - VIDEO

In Kiew haben maskierte Männer in Militäruniformen den TV-Sender NewsOne blockiert und mit Stacheldraht abgesperrt. Ihre Motive sind im Moment unklar, berichtet der Sender auf seiner Homepage und führt eine Live-Übertragung.

Die maskierten Männer bezeichnen sich als „Aktivisten“, machen allerdings keine Angaben über ihre Ziele oder politische Zugehörigkeit.

Sie haben das Gebäude des Senders mit Stacheldraht umringt sowie die Zugänge mit Sandsäcken verbarrikadiert, die zuvor mit einem LKW zum Sendergebäude gefahren worden waren.

Maskierte verbarrikadieren NewsOne mit Sandsäcken:

Der Sender hat sich zunächst auf seiner Homepage an die Kiewer Polizei- und Sicherheitskräfte gewandt und um Hilfe gebeten.

Später wandte sich NewsOne auch direkt an den ukrainischen Präsidenten Petro Poroschenko sowie den Innenminister Arsen Awakow mit der Aufforderung, die Presse- und Meinungsfreiheit in der Ukraine endlich gegen die "Pseudoaktivisten" zu schützen.

Die Redaktion von NewsOne vermutet im Moment, dass die Blockade mit den Übertragungen des „Marsches für Impeachment“ gegen dem amtierenden Präsidenten der Ukraine Petro Poroschenko zusammenhänge. NewsOne war der einzige Sender, der diese Protestaktion in Kiew – organisiert vom georgischen Ex-Präsident und Ex-Gouverneur von Odessa Michael Saakaschwili – übertragen hatte.

Unterdessen hat der Abgeordnete des ukrainischen Parlaments Evgenij Muraev erklärt, dass die Anhänger des Nationalisten Dmitrij Kortschinskij für die Blockade des Senders verantwortlich seien. Dieser hatte bereits mehrfach NewsOne für seine regierungskritische Berichterstattung als „prorussisch“ abgestempelt.

NewsOne ist einer der wenigen ukrainischen Sender, die nicht von der Regierung kontrolliert werden.

Am Sonntag fand in Kiew eine Demonstration für ein Amtsenthebungsverfahren gegen Poroschenko statt, die von Saakaschwili organisiert worden war. Nach Angaben der Kiewer Polizei nahmen etwa 2.500 Menschen an der Protestaktion teil.