"50.000 Ukrainer" fordern Poroschenkos Absetzung – VIDEO

Am Sonntag hat in Kiew der „Marsch für Impeachment“ stattgefunden. Nach Angaben der Organisatoren des Protestzugs sollen dabei etwa 50.000 Menschen, darunter die Frau von Michail Saakaschwili, Sandra Rulofs, die Absetzung von Präsident Petro Poroschenko gefordert haben. Die Polizei gibt derweil deutlich niedrigere Zahlen an.