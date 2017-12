Beschneidungen-Karte: Wer bevorzugt den Kürzeren – Russland, Deutschland oder USA?

Auf der Internetplattform Reddit ist eine Karte erschienen, die zeigt, wie populär die Beschneidung unter Männern in unterschiedlichen Ländern ist.

Der Nutzer namens PatThePope veröffentlichte unter Berufung auf Angaben des Nationalen Zentrums für Biotechnologieinformation (NCBI) eine entsprechende Karte:

​Mit der dunkelblauen Farbe sind die Länder markiert, in denen sich die Männer selten für eine Zirkumzision entscheiden. Mit der dunkelgrünen Farbe – die Staaten, wo dies verbreitet ist. Hellere Farben veranschaulichen die Popularität von zehn bis 90 Prozent.

Die meisten beschnittenen Männer (mehr als 99 Prozent) kommen beispielweise aus Afghanistan, Marokko, dem Iran, dem Gazastreifen, dem Jemen, Tunesien, Mauretanien und Gabun.

Auch im Nahen Osten, in Nordafrika, Südasien und den USA ist die Beschneidung sehr verbreitetet. In den USA beläuft sich die Zahl der beschnittenen Männer auf 71,2 Prozent. In Deutschland und Russland liegt diese Zahl bei 10,9 bzw. 11,8 Prozent.

Bemerkenswert ist auch, dass 77 Prozent Südkoreaner eine Beschneidung bevorzugen, während diese Zahl in Nordkorea 0,1 Prozent beträgt.

Laut dem Nationalen Gesundheitsdienst (NHS) gibt es mehrere Gründe für solche Entscheidung unter Männern. Erstens gilt diese Prozedur als Bestandteil der Religion und Kultur. Zweitens entscheidet man sich dafür auch aus Gesundheitsgründen.