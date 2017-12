USA: Hauptwort 2017 offenbart wichtige soziale Tendenz

© AFP 2017/ Jeff Kowalsky Trump kommentiert Frauenmärsche

Im Januar, als eine Woge von Frauenmärschen die USA erfasst hatte, ist in dem Wörterbuch die bisher größte Zahl an Suchanfragen zu diesem Wort registriert worden. Das erhöhte Interesse für den Feminismus in Suchmaschinen ist außerdem auf zahlreiche Skandale um sexuelle Belästigungen und dahingehende Flashmobs in sozialen Netzwerken zurückzuführen.

Zu den am meisten gebrauchten Wörtern gehören auch „Empathie“, „Gyroskop“, „Orkan“, „Föderalismus“ und „Faux Pas“.

Laut früheren Berichten haben die Verfasser des englischen Wörterbuches „Colins Dictionary“ die Wortverbindung „Fake News“ als besonders populär eingestuft.