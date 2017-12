Der „Koloss von Prora“: Ferien auf Hitlers Urlaubsfundament

In dem gewaltigen Gebäudekomplex auf der Ostseeinsel Rügen sollten durch die Organisation „Kraft durch Freude“ (KdF) 20.000 Menschen gleichzeitig Urlaub machen können. Zu Beginn des 2. Weltkrieges wurden die Bauarbeiten am „Koloss von Prora“ eingestellt. Heute ist Prora eines der größten Tourismus-Projekte Europas.

Die genaue Investitionssumme kann Kai Gardeja, der Kurdirektor von Binz auf Rügen, nicht sagen. Er schätzt, dass insgesamt 500 bis 700 Millionen Euro in die Hand genommen werden. Mit dem Geld wird der einst 4,5 Kilometer lange Gebäudekomplex saniert. Die Nationale Volksarmee und die Sowjetunion nutzten Prora als monumentalste Kasernenanlage der DDR, heißt es auf Wikipedia. Nach Abzug der Bundeswehr standen die Gebäude überwiegend leer und verfielen. Seit 2004 werden die Blöcke 1 bis 5 saniert. Inzwischen ist hier unter anderem Europas größte Jugendherberge eingezogen. Dazu sollen laut Kurdirektor Gardeja rund 3800 Wohneinheiten entstehen.

„Prora ist Fluch und Segen zugleich“, sagt der Tourismusexperte.„Zum einen der Fluch der Vergangenheit mit einer riesigen historischen Last. Die Zukunft zu gestalten ist dann aber wiederum ein Segen. Es ist eines der größten Tourismusprojekte überhaupt, und das gehen wir gerade an.“

Neben Luxus- und Mietwohnungen entstehen in Prora auch Hotels oder etwa in Block 4 eine Einrichtung für betreutes Wohnen. Laut Kurdirektor Gardeja entstehe so ein guter Mix, bei dem für jedes Portemonnaie etwas dabei ist.

Die Geschichte wurde „glücklicherweise nicht gelebt“

Sputnik will wissen, wie man auf Rügen mit dem historischen Ursprung des Gebäudekomplexes umgeht. Nationalsozialisten planten und bauten das KdF-Seebad zwischen 1936 und 1939. Der 2. Weltkrieg verhinderte schließlich, dass Prora als Erholungsheim für 20.000 Menschen genutzt wurde.

„Die Geschichte wurde glücklicherweise nicht gelebt“, antwortet Gardeja. „Das ist der Spannungsbogen zwischen dem Bewahren dieses historischen Ortes und dem nicht Hineinfallen in die verklärte Romantik.“ Dieser Spannungsbogen wird touristisch und bildungspolitisch herausgearbeitet. „Es gibt einen sehr bewussten Umgang mit dem Standort. Wir haben starke Kultureinrichtungen, die sich sehr um die Begrifflichkeit des KdF-Bads Prora und die Historie kümmern.“

Die Gefahr, Prora könne zu einer Art Pilgerstätte für Neonazis werden, sieht Gardeja nicht.

Es gibt Leute, die sagen: Wie könnt ihr nur?

Trotzdem gibt es Konflikte. In der Bevölkerung bleibt die Nutzung der Gebäude ein kontroverses Thema. Während seiner militärischen Nutzung durfte Prora nicht betreten werden. Auf der einen Seite kennen Anwohner den Ort noch aus dieser Zeit, weil sie hier gearbeitet haben. Auf der anderen Seite erlebten Urlauber den Ort aus einem Freizeitgedanken heraus.

„Da üben wir noch miteinander, um das richtige Maß zu finden. Touristen und Einwohner müssen sich den Ort erst noch erschließen“, sagt Gardeja.

Sputnik fragt, ob es auch Leute gebe, die fragen: Wie könnt ihr nur? „Selbstverständlich, die gibt es auch“, sagt der Kurdirektor. Es gebe viele Gefühlslagen. „Manche sagen aber auch: Endlich ist der Ort befreit und einer Nutzung zugeführt, die unverblümt und im weitesten Sinne unpolitisch unterwegs ist.“

© Foto: Kurverwaltung Binz/Nico Offermann Prora Solitaire

So oder so – wegen seiner Geschichte ist das Interesse an Prora groß – auch international. „Wir sind vor allem in den USA, aber auch in Schweden, Dänemark, Frankreich und Italien unheimlich nachgefragt, aber auch auf dem asiatischen Markt.“ Das bringe eine hohe Verantwortung mit sich: „Diese hohe internationale Reputation gilt es positiv zu besetzen.“ Fünf bis zehn Jahre werde es dauern, bis „der Begriff 'Prora' so positiv besetzt ist, wie wir uns das wünschen,“ schätzt der Tourismusexperte,

© Foto: Verein Denkmal Kultur Mestlin DDR-Musterdorf, Disco – und jetzt? Die bewegte Geschichte des Kulturhauses Mestlin

Wer sich eine Wohnung in einem der Blöcke sichern will, sollte nicht mehr lang warten. Die Nachfrage sei sehr gut. Es gebe laut Gardeja viele Käufer aus Schweden und Dänemark. Aber auch bei Menschen aus Berlin und Hamburg und dem süddeutschen Raum sei die Nachfrage sehr hoch.

Das komplette Interview zum Nachhören finden Sie hier: