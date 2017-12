Polizeigewerkschafter zu Silvester 2017: „Bereiten uns gelassen und entschlossen vor“

Alle schauen zum Jahreswechsel auf Köln: In der Silvesternacht vor zwei Jahren wurden Frauen hundertfach beleidigt, begrapscht und bestohlen. Damals war die Polizei überfordert. Im vergangenen Jahr waren in Köln 1.700 Polizisten im Einsatz. Auch danach gab es Kritik. Diskussionen sind auch in diesem Jahr vorprogrammiert.