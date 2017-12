Legal und illegal: Auch 2017 Silvesterknaller für über 100 Millionen Euro

Am Donnerstag hat in Deutschland der Verkauf von Feuerwerkskörpern zu Silvester begonnen. Dafür geben die Deutschen jährlich über 100 Millionen Euro aus. Angesichts dessen ruft das evangelische Hilfswerk „Brot für die Welt“ unter dem Motto „Brot statt Böller“ die Menschen zum Spenden auf.

Vom 28. bis zum 31. Dezember werden in der Bundesrepublik alle möglichen Feuerwerksprodukte für den bevorstehenden Jahreswechsel angeboten. Immer wieder warnt der Zoll vor illegalem Feuerwerk. In der brandenburgischen Grenzregion zu Polen würde die sichergestellte Menge an Knallern steigen, die nicht in Deutschland zugelassen sei und die Auswirkungen dieser Knallkörper seien unberechenbar. Das teilte das Hauptzollamt Frankfurt (Oder) gegenüber der Deutschen Presse Agentur (DPA) mit.

Der Anteil des illegalen Feuerwerks zu Silvester nehme zu, schätzt der Geschäftsführer des Verbands der Pyrotechnischen Industrie (VPI), Klaus Gotzen, ein. Das sei ein großes Problem in vielerlei Hinsicht, betonte er gegenüber Sputnik: „Zum einen, wenn es zu Unfällen kommt, dann sind in erster Linie diese illegalen Feuerwerkskörper daran schuld. Und dadurch leidet auch das Image des legalen Feuerwerks. Zum anderen geht natürlich der Umsatz für unsere Branche verloren.“

Gefahr durch fehlende Standards bei illegalen Knallern

Illegal aus dem Ausland eingeführtes Feuerwerk entspreche nicht den hiesigen Standards. Deshalb sei oft nicht bekannt, welche Inhaltsstoffe enthalten seien, erklärte der VPI-Geschäftsführer.

„Es kann sein, dass nicht, wie in Deutschland, nur Schwarzpulver in den Böllern drin ist, sondern andere Stoffe enthalten sind, die eine stärkere Explosionswirkung haben. Darüber hinaus ist nicht immer sichergestellt, dass die Zündschnüre eine entsprechend lange Verzögerungszeit aufweisen. So das beim Anzünden teilweise die Artikel sofort losgehen.“

Auf der sicheren Seite sei, wer sich Feuerwerk in den offiziellen bekannten Verkaufsstellen hole. Die Artikel hätten eine entsprechende „CE-Nummer“, die entsprechende Registriernummer, und eine entsprechende deutsche Gebrauchsanweisung beinhalten, machte Gotzen aufmerksam.

Hilfswerk: Millionen für Böller anders ausgeben

2016 hat die Feuerwerksbranche in Deutschland einen Umsatz von 137 Millionen Euro eingefahren. In diesem Jahr soll das noch einmal mehr werden. Doch insbesondere das Wetter beeinflusse den Verkauf, so der Verbandsgeschäftsführer: „Wenn es trockenes sonniges Wetter ist, sind sicherlich diejenigen, die noch nicht so genau wissen, ob sie Feuerwerk zu Silvester abschießen möchten, eher geneigt auch Feuerwerk zu kaufen.“

„Brot statt Böller: An Silvester Freude teilen“ – das ist das Motto der Spenden-Aktion des evangelischen Hilfswerks „Brot für die Welt“. „Es ist eine Einladung an alle, denen Silvesterfeuerwerk eher Unbehagen bereitet, weil hier Millionen Euro im wahrsten Sinne des Wortes verpulvert werden“, erklärt Cornelia Füllkrug-Weitzel, die Präsidentin der Organisation auf deren Internet-Seite.

Es gehe darum, an die Situation der Menschen zu erinnern, die an Hunger und unter Kriegen leiden. Und darum, was mit dem Geld gemacht werden könnte anstatt es an Silvester als Feuerwerkskörper und Böller in ganz kurzer Zeit in die Luft zu jagen.

Die Sprecherin von „Brot für die Welt“, Renate Vacker, wies gegenüber Sputnik auf Folgendes hin: „Nachdem die Zahl der Hungernden über einige Jahre abgenommen hat, ist sie in der letzten Zeit wieder angestiegen auf inzwischen 815 Millionen Menschen weltweit. Und einer der Hauptgründe dafür ist die Zunahme von Kriegen und bewaffneten Konflikten. Leute, die auf der Flucht sind, die ihr Land verlassen müssen, die sich woanders hinbegeben müssen, können ihre Felder nicht mehr bestellen, verlieren oft ihren Lebensunterhalt und sind dann sehr anfällig und verletzlich.“

Brot für die Welt wurde 1959 gegründet. Das evangelische Hilfswerk unterstützt Selbsthilfe- und Lobbyprojekte in mehr als 90 Ländern. Schwerpunkte sind die Überwindung von Hunger, Armut und Ungerechtigkeit sowie die Einhaltung der Menschenrechte.

Paul Linke

Das Interview mit Klaus Gotzen vom VPI zum Nachhören: