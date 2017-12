Bräune zum Beneiden: Lawrow gibt Geheimnis preis

In einem Interview für die Sendung „Meschdunarodnaja Pilorama“ (dt.: „Internationales Sägewerk“) hat der Moderator Tigran Keossajan den Minister auf dessen Bräune angesprochen. Er wollte wissen, ob er diese seit seiner Tätigkeit in Sri Lanka in den 1970er Jahren habe. „Ich habe dort vier Jahre lang gearbeitet. Ich versuche sie regelmäßig aufzufrischen“, so Lawrow.

Auf die Rückfrage, ob er dafür immer wieder nach Sri Lanka fliegen müsse, bemerkte Lawrow, er fliege „nicht nur nach Sri Lanka, sondern auch in andere Länder, wo nur die geringste Gelegenheit besteht, Sonne zu tanken“. Und weiter: „Auch in Österreich im Winter war dies der Fall, als ich dort früher Ski gelaufen und braun geworden bin.“

Wie er einräumte, bleibt für das Skilaufen jedoch „immer weniger Zeit“. Er plane jedoch, seinem Hobby demnächst im südrussischen Sotschi nachzukommen.

Die Sendung „Meschdunarodnaja Pilorama“ mit Lawrow als Gast wird am 30. Dezember ausgestrahlt. Einzelne Fragmente des Interviews veröffentlichte vorab der Sender NTV.