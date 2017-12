Foto überführt Australiens Premier: Mr. Turnbull muss für Delikt blechen

Der australische Premierminister Malcolm Turnbull ist mit einer Geldstrafe in Höhe von 250 Australischen Dollar belegt worden, weil er ohne Schwimmweste mit einem Boot unterwegs war. Wie die britische Zeitung „The Telegraph“ am Freitag berichtet, konnte das Delikt anhand eines Fotos nachgewiesen werden, das in den Medien erschienen war.