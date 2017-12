Warum lassen sich Hollywood-Stars mit russischer Lokalzeitung fotografieren?

Die „Kopeiskij Rabotschij“ prahlt damit, die „bekannteste Hollywood-Zeitung der Welt zu sein“. An dieser Behauptung ist was dran: Schließlich sind in den letzten sieben Jahren zahlreiche Bilder erschienen, auf denen berühmte Hollywood-Schauspieler „beim Lesen“ des Blattes zu sehen sind.

Новая партия фоток голливудских звёзд с газетой «Копейский рабочий». Их им с 2011 года присылает уроженка Копейска, которая уехала в США и вышла замуж за американского продюсера Джека Тьюксбери. pic.twitter.com/7c1tWDLtmN — Svetlana Maximova (@iskora22) 29 декабря 2017 г.

​2017 wurde für die Zeitung zum Rekord-Jahr: Die Chefredakteure erhielten neue Fotos von Jackie Chan, Penelope Cruz, Matt Damon, Dustin Hoffman, Nicole Kidman, Will Smith und vielen anderen, die mit der Zeitung in der Hand den Einwohnern von Kopeisk zu den zwei wichtigsten russischen Feiertagen gratulieren: dem Tag des Sieges am 9. Mai und dem Neujahr.

Газета «Копейский рабочий» снова радует фотографиями голливудских звезд, читающих номера издания из Челябинской области: https://t.co/FLmNiw3EXS pic.twitter.com/zGKLfFYQaq — Рустем Адагамов (@adagamov) 30 декабря 2017 г.

​Den verblüfften Internet-Nutzern, die sich fragten, wieso eine Lokalzeitung aus einer russischen Kleinstadt im Südural mit knapp 150.000 Einwohnern in die Hände der prominentesten Hollywood-Persönlichkeiten gelangen konnte, gab „Kopeiskij Rabotschij“ eine einfache Erklärung: Die Bilder habe der Zeitung eine gewisse Margarita Suschkewitsch geschickt – eine Anwohnerin von Kopeisk, die früher in die USA gezogen war und den US-Filmproduzenten Jack Tewksbury heiratete.

Laut der Chefredakteurin der Zeitung Anna Wikaljik ist Jackie Chan der unbestrittene Favorit unter den Lesern. Die ganze Bilder-Sammlung vom Jahr 2017 können Sie auf der Webseite des Blattes finden.