Wem trauen die Deutschen noch?

Den Ärzten, dem eigenen Arbeitgeber oder doch gleich dem Papst? Das jüngste RTL/n-tv-Trendbarometer hat aufgezeigt, wem die Deutschen am meisten trauen – und wem sie überhaupt kein Vertrauen entgegenbringen. Eine Institution hat im Vergleich zum letzten Jahr besonders schlecht abgeschnitten.

Laut der Forsa-Umfrage des neusten RTL/n-tv-Trendbarometers vertraut die deutsche Bevölkerung vor allem der Polizei. Mit 83 Prozent Zustimmung führt der „Freund und Helfer“ eines jeden Bürgers vor Universitäten mit 80 Prozent und Ärzten mit 78 Prozent.

Die Polizei konnte zudem auch im Vergleich zum letzten Jahr gleich sechs Prozentpunkte zulegen und kann dies wohl als eine positive Wertung ihrer Arbeit ansehen.

Überraschenderweise vertrauen die Deutschen auch ungewöhnlich stark ihrem eigenen Arbeitgeber, der in dem Ranking auf dem vierten Platz mit 75 Prozent gelandet ist.

Einen wahren Einbruch des Vertrauens zeigen dagegen Unternehmen. Gerade mal 27 Prozent der Deutschen sind bereit, Unternehmen zu vertrauen – das sind gleich 18 Prozentpunkte weniger, als noch im Vorjahr.

Wie Forsa-Chef Manfred Güllner erklärt, hängt dies mit den Diskussionen über die Autoindustrie, die Pleite von Air Berlin sowie dem geplanten Stellenabbau bei Siemens zusammen.

All diese Ereignisse haben zu massiver Kritik an der Unternehmenskultur in Deutschland geführt.

Absolut eindeutig ist außerdem die Tatsache, dass sich die Urteilsbildung der Deutschen erheblich zwischen den neuen und den alten Bundesländern unterscheidet. Ostdeutsche zeigen bei nahezu allen Antwortmöglichkeiten ein geringeres Vertrauen in Institutionen als ihre westdeutschen Mitbürger.

Besonders ausgeprägt ist dieser Unterschied bei Kirchen und den Medien.