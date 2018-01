Polen verschrottet sowjetisches Kriegsdenkmal – Medien

„Wir haben nicht vor, es irgendwohin zu verlegen. Die metallischen Teile werden verschrottet, die anderen Teile entsorgt“, äußerte Paulina Łątka von der Stadtverwaltung.

Andere Denkmäler, Basreliefs sowie Gedenktafeln und Wappen der Städte, die die Rote Armee von den Nazis befreit hatte, sollen auf den Zentralfriedhof gebracht werden, so der Sender

Am 21. Oktober 2017 war das Gesetz, dass den Abriss sowjetischer Denkmäler in Polen erlaubt, in Kraft getreten. Zuvor hatte das polnische Oberhaus entsprechende Änderungen des Gesetzes über das Verbot der kommunistischen und anderer totalitärer Propaganda in Namen von Gebäuden, Objekten und Räumen des öffentlichen Gebrauchs vorgelegt.

Bei den Kämpfen für die Befreiung Polens von der Nazi-Besatzung kamen mehr als 600.000 Soldaten und Offiziere der Roten Armee ums Leben. Zudem sind auf polnischem Boden 700.000 bis zu eine Million sowjetische Kriegsgefangene beerdigt.