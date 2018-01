Auschwitz-Buchhalter scheitert mit Gnadengesuch

Mit seinem Gnadengesuch ist der SS-Buchhalter Oskar Gröning (96), der im sogenannten Auschwitz-Prozess 2015 verurteilt wurde, gescheitert. Das hat der Norddeutsche Rundfunk am Mittwoch gemeldet.

Der Anwalt des Ex-SS-Mannes gab laut dem Sender keine Informationen dazu, wie er im Fall Gröning weiter vorgehen will. Generell gibt es zwei Möglichkeiten: Entweder sich an die Justizministerin von Niedersachsen, Barbara Havliza, zu wenden oder bei einem veränderten Gesundheitszustand ein neues Gnadengesuch zu stellen.

Mehr zum Thema: Geheime UN-Akten über Holocaust schreiben „Geschichte neu“ – Medien

Die Sprecherin der Staatsanwaltschaft Hannover , Wiebke Bethke, bezeichnete das Gesuch Grönings als „nicht justiziables Verfahren“. Der 96-Jährige soll nun zügig die Haft antreten.

Das Landgericht Lüneburg hatte Gröning 2015 wegen Beihilfe zum Mord in 300.000 Fällen zu vier Jahren Haft verurteilt. Er hatte zugegeben, im Konzentrations- und Vernichtungslager Auschwitz Geld aus dem Gepäck der Verschleppten gezählt und weitergeleitet zu haben. Der Bundesgerichtshof bestätigte das Urteil im September 2016.

Mehr zum Thema: London: Nationalarchiv gibt Rudolf-Heß-Akte frei – Geheimnis wird obskurer