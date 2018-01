Der Schänder von Rügen? Mann öffnet Mädchen die Hose – Hund verjagt ihn

Die Jugendliche sei am Mittwochabend mit ihrem Hund in einem Park in Bergen spazieren gewesen. Plötzlich habe sie ein Mann von hinten angegriffen, am Hals festgehalten und ihr mit der anderen Hand unter ihr T-Shirt gefasst. Danach habe er ihre Hose geöffnet und versucht, hineinzufassen.

Plötzlich sei der Hund angelaufen gekommen und habe den Mann angeknurrt. Der habe wohl Angst bekommen, die Jugendliche zu Boden geschubst und sei geflüchtet. Das Mädchen habe sich durch den Sturz auf den gepflasterten Weg leicht verletzt. Die Suche nach dem Täter sei bislang erfolglos verlaufen.

Den Tatverdächtigen beschrieb die Jugendliche als etwa 25 Jahre alt, kräftig gebaut und etwa 185 Zentimeter groß. Er soll einen Dreitagebart getragen und Hochdeutsch gesprochen haben.

Am 1. Mai 2017 hatte ein etwa 20 bis 25 Jahre alter Mann mitten im Ortskern von Göhren auf Rügen eine 56-jährige Frau von hinten angegriffen und vergewaltigt. Die Polizei nahm am 21. Januar einen Massengentest vor, wodurch die Ermittler den Vergewaltiger zu finden hoffen.