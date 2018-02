„Alarmierend“: BKA gibt Zahl der Übergriffe auf Christen in Deutschland bekannt

Das Bundeskriminalamt (BKA) hat die Zahl der gewaltsamen Übergriffe auf Christen in Deutschland bekanntgegeben, berichten am Freitag die Zeitungen der Funke-Mediengruppe.

Laut der Behörde gab es in Deutschland 2017 fast 100 gezielte Angriffe auf Christen. Unter diesen Fällen waren ein Mord, neun Körperverletzungen und eine Brandstiftung.

© AFP 2018/ DPA/ Peter Kneffel Bayern: Prozess gegen Islamisten - Richter entfernt Christenkreuz aus Gerichtssal

In fast 25 Prozent der Fälle wurden dem BKA zufolge Kirchen oder christliche Symbole angegriffen. In mindestens 14 Fällen seien Straftaten zwischen Asylbewerbern und Flüchtlingen begangen worden. Ein mutmaßlicher Mordfall habe sich im vergangenen April in Prien am Chiemsee ( Bayern ) ereignet und werde zurzeit vor Gericht verhandelt.

Den BKA-Bericht haben bereits die Unionpolitiker kommentiert, so die „Berliner Morgenpost“. „Integration in Deutschland bedeutet, ohne Wenn und Aber die christlich-abendländische Wertekultur zu tolerieren“, sagte der bayerische Innenminister Joachim Herrmann (CSU). Wer hier leben wolle, so Herrmann weiter, müsse sich zwingend von einer christenfeindlichen Gesinnung verabschieden, „sonst ist er in unserem Land schlicht nicht willkommen“.

Ansgar Heveling, der Justiziar der Unions-Bundestagsfraktion, bezeichnete die Zahl der Angriffe als „alarmierend“ und rief auf, Maßnahmen zum Schutz von Christen und christlichen Einrichtungen zu treffen.