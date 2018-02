„Russland in meinem Herzen“: Zahlreiche Unterstützung russischer Sportler - FOTOs

Im Vorfeld der Olympischen Spiele im südkoreanischen Pyeongchang sind mehr als 60.000 Menschen in Moskau zu einer Kundgebung zur Unterstützung der russischen Sportler zusammengekommen, geht aus einer offiziellen Mitteilung des russischen Innenministeriums hervor.

„An der Aktion nehmen mehr als 60.000 Menschen teil. Polizeibeamte gewährleisten zusammen mit Vertretern der Russischen Nationalgarde den Schutz der öffentlichen Ordnung“, heißt es in der Mitteilung.

В центре Москвы начался митинг-концерт «Россия в моём сердце». По оценкам организаторов, на мероприятии ожидается до 10 тыс. зрителей. pic.twitter.com/yujcCF5Grn — Актуальная Политика (@Current_policy) February 3, 2018

«Россия в моем сердце»: в стране проходят митинг-концерты в поддержку отечественных спортсменов. Фото с акции в Москве https://t.co/CphlkOOTiH pic.twitter.com/G6sEkDtXcZ — Актуальная Политика (@Current_policy) February 3, 2018

​Die Aktion „Russland in meinem Herzen!“ findet am Samstag in zahlreichen russischen Städten statt. Ihr Ziel ist es, die Geschlossenheit der Bevölkerung des Landes zu zeigen.

Митинг "Россия в моем сердце!", Симферополь, сегодня.

Около 10 тысяч пришло. pic.twitter.com/pmkZ4Pr81e — Илья Ремесло (@iremeslo) February 3, 2018

В Ледовом городке Перми прошла всероссийская акция"Россия в моем сердце". Здесь собрались пермяки различных возрастов,конфессий,политических взглядов,чтобы поддержать российских олимпийцев и почтить память героев,погибших в Сталинградской битве! #ЕрвТвоёмРегионе #ЕР59 #игорьсапко pic.twitter.com/8AcxLUrTgE — Игорь Сапко (@sapkoperm) February 3, 2018

3 февраля Челябинские активисты Народного фронта присоединились к всероссийской патриотической акции «Россия в моем сердце!»#ОНФчелябинск #ОНФвМоемРегионе #ОНФ pic.twitter.com/11Uvk9NOQL — Челябинский штаб ОНФ (@ONFvChelyabinsk) February 3, 2018

Дагестан с нами, со всей страной. Россия в моем сердце. Более 4000 чел в Махачкале pic.twitter.com/CC7n1INktT — Геннадий Орлов (@Kreml_insaider) February 3, 2018