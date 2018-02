East Side Gallery soll bebaut werden: Wie viel ist das Gedenken an die Mauer wert?

Während am sogenannten „Zirkeltag“ gefühlt ganz Deutschland dem Gedenken an die Berliner Mauer widmet, sind die Nachrichten aus dem Berliner Senat dazu eher kontraproduktiv. Das Luxusbauprojekt „Pier 61-63“ an der East Side Gallery wird wahrscheinlich kommen – entgegen einem anderslautenden Beschluss im Berliner Koalitionsvertrag.