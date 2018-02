Messerattacke in Heilbronn: 70-Jähriger sticht auf Asylbewerber ein

Vor der Kilianskirche in Heilbronn hat am Sonnabend ein 70-jähriger Mann drei Flüchtlinge mit einem Messer angegriffen.

Der Mann sei auf eine Gruppe von Asylbewerbern zugegangen, berichtet ein Polizeisprecher des Polizeipräsidiums Heilbronn gegenüber Sputnik, und habe plötzlich ein größeres Messer gezogen und begonnen, auf einige der Männer einzustechen. Dabei seien drei Asylanten verletzt worden. Zwei hätten leichte Verletzungen davongetragen, der dritte schwerere, weshalb er ins Krankenhaus gebracht worden sei. Beim Schwerverletzten bestehe keine Lebensgefahr. Die beiden anderen seien lediglich ambulant behandelt und bereits entlassen worden.

„Vom Täter wissen wir, dass er 70 Jahre alt ist und bisher polizeilich noch nicht aufgefallen ist“, so der Polizeisprecher. Das Tatmotiv sei bislang unbekannt. Fest steht dagegen: „Der Mann stand bei der Tat offensichtlich unter starkem Alkoholeinfluss und konnte bislang noch nicht vernommen werden.“ In der Pressemitteilung stand auch, dass der Mann russischer Staatsbürger war. Das korrigiert der Pressesprecher dahingehend, dass der Mann sowohl über die deutsche als auch über die russische Staatsbürgerschaft verfüge.

Was die Lage in Heilbronn im Allgemeinen angeht, so soll es dort nach Angaben der Polizei nicht mehr Gewalttaten gegen Flüchtlinge als anderswo geben. Und Übergriffe wie am Samstagabend habe es, so der Sprecher, „noch gar nicht“ gegeben.

