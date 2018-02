Trump will mehr Irrenhäuser in USA

Laut Trump mussten in den letzten Jahren viele Einrichtungen für psychisch labile Personen wegen Finanzierungsmangel geschlossen werden. Es sei nun an der Zeit, sie wiederzueröffnen, um geistig kranke Menschen dort unterzubringen.

„Wir müssen damit anfangen, über den Bau von Einrichtungen für psychisch Kranke zu reden. In der Vergangenheit war es einfacher, diese Menschen in diese Einrichtungen zu schicken. Der Junge (der Amokläufer von Florida – Anm. d. Red.) ist krank. Im Moment haben wir keinen Platz zwischen Gefängnissen und dem normalen Leben in der Freiheit“, erklärte der US-Präsident bei einem Treffen mit Gouverneuren am Montag.

Trump kritisierte diese zugleich dafür, dass zahlreiche dieser Einrichtungen aus Geldmangel geschlossen werden mussten.

„Es ist notwendig, diejenigen, die explodieren können wie ein Fass, in solche Einrichtung zu schicken“, fügte der Präsident hinzu.

Das Treffen von Trump mit den Gouverneuren war dem Amoklauf von Florida gewidmet, wo ein Junge an seiner ehemaligen Schule 17 Menschen erschossen hatte.