„Geschlechtsneutrale“ deutsche Nationalhymne? – Steinmeier ist dagegen

Das Thema der „geschlechtsneutralen“ Formulierungen in Gesetzestexten und offiziellen Dokumenten nimmt im deutschen gesellschaftlichen Diskurs eine zunehmend wichtige Rolle ein. Zuletzt erreichte es gar die deutsche Nationalhymne. Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier hat nun zu dieser Frage eine deutliche Position bezogen.

Steinmeier hat den Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten des Familienministeriums, Kristin Rose-Möhring, die deutsche Nationalhymne in Teilen umzuformulieren, klar zurückgewiesen.

Nach Vorschlag der Gleichstellungsbeauftragten sollten die Wörter „Vaterland" durch „Heimatland" und „brüderlich" durch „couragiert" ersetzt werden. Die Neuformulierung der Nationalhymne sollte nämlich möglichst geschlechtsneutral klingen, so Rose-Möhring.

„Nein. Ich bin nicht dafür, den Wortlaut zu ändern“, sagte Steinmeier in diesem Zusammenhang der „Saarbrücker Zeitung".

Auch Bundeskanzlerin Angela Merkel hatte sich zuvor schon gegen eine Umformulierung der Nationalhymne ausgesprochen.

Rose-Möhring hatte den Vorschlag zur Umformulierung anlässlich des Internationalen Frauentags am Donnerstag gemacht, was zu teils heftigen Reaktionen in der deutschen Gesellschaft geführt hatte.