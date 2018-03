Armenischer Geistlicher will Rätsel um Heiliges Feuer gelöst haben

Der Geistliche und Vertreter des Armenischen Patriarchats, Samuil Agojan, hat sich mit einem Vertreter der Koptischen Kirche wegen des Wunders des Heiligen Feuers zerstritten. Laut dem Portal Israel-Nachrichten hat der Streit während der Dreharbeiten für eine Reportage in der Grabeskirche begonnen.

Agojan äußerte sich gegenüber einem israelischen Journalisten zum Herabkommen des Heiligen Feuers. Er habe dreimal beobachtet, wie Patriarchen Bündel von Wachskerzen von einer Öllampe gezündet hätten, was nichts Mystisches an sich habe, so Agojan. „Gott schafft Wunder, aber nicht zum Ergötzen der Menschen.“

Diese Behauptung hat bei einem danebenstehenden Geistlichen der Koptischen Kirche Empörung ausgelöst. Er forderte, die Dreharbeiten sofort einzustellen.

„Stoppt die Kamera, er lügt!“, so der Kopte.

Wie Agojan daraufhin sagte, würden dem Entzünden des Heiligen Feuers keine Kopten beiwohnen. Sein Widersacher hörte jedoch nicht auf mit den Lügenvorwürfen.

Das Wunder des Heiligen Feuers geschieht jedes Jahr vor dem orthodoxen Ostern in Jerusalem in der Grabeskirche. Es symbolisiert das nicht von Menschenhand geschaffene Licht der Auferstehung Jesu Christi.